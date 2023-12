Zoomd Technologies Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zoomd ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zoomd-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,06 USD lag, wobei der letzte Schlusskurs von 0,04533 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei der der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Zoomd zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Auf dieser Basis wird die Aktie langfristig ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Zoomd-Aktie aktuell überkauft ist, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage bestätigt diese Einstufung, da der Wert von 79 darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.