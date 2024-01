Zoomd Technologies Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Zoomd liegt bei 46,34, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,38 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Zoomd festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Zoomd bei 0,0484 USD und ist damit um -3,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -19,33 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zoomd besonders positiv diskutiert, an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar grün an. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und größtenteils war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Zoomd auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers also mit "Gut" bewertet.