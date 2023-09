Zoom Video Communications: Das wahre Kursziel liegt bei 77,85 EUR

Die Aktie von Zoom Video Communications ist im Augenblick nach Auffassung der Analysten unterbewertet. Bei einem mittelfristigen Kursziel von 77,85 EUR liegt das mögliche Kurspotenzial bei +16,79%.

• Zoom Video Communications: Am 12.09.2023 mit -0,40%.

• Der durchschnittliche Guru-Rating beträgt nun 3,39 nach zuvor ebenfalls 3,39.

• Von insgesamt 33 analysierten Experten empfehlen 9 die Aktie zum Kauf.

Der gestrige Tag endete für den Wert mit einer negativen Performance in Höhe von -0,40%. Dies setzt sich fort aus den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage und damit einer kompletten Woche von -3,39%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Ob dieser Trend jedoch tatsächlich so erwartet wurde? Die Meinungen der Bankanalysten sind hier eindeutig:

Aktuell sehen sie ein mittelfristiges Potenzial für...