Zoom Video Communications: Das mittelfristige Kursziel von 79,14 EUR ist in Sichtweite

Die vergangene Woche hatte es für Zoom Video Communications am Aktienmarkt in sich. Der gestrige Handelstag brachte einen weiteren Verlust von -1,38%. Insgesamt beträgt der Rückgang damit -5,09% in den letzten fünf Handelstagen. Die aktuelle Stimmung wirkt pessimistisch.

Doch wie bewerten Analysten die Zukunftsaussichten des Unternehmens? Im Durchschnitt wird ein mittelfristiges Kursziel von 79,14 EUR erwartet – eine Steigerung um +29,29% gegenüber dem aktuellen Stand. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und drei als Kauf mit einer optimistischen Haltung. Weitere 23 Experten halten das Papier neutral (Bewertung “halten”). Einer widerspricht sogar und rät zum sofortigen Verkauf.

Dennoch...