Zoom Video Communications: Ein Kursziel von 78,91 EUR

Die Aktie von Zoom Video Communications zeigte gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +2,36%. Insgesamt stieg der Wert in den letzten fünf Handelstagen um +1,88%, was auf ein optimistisches Marktverhalten hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Zoom Video Communications liegt bei 78,91 EUR. Dies ergibt sich aus einer durchschnittlichen Bewertung von Bankanalysten. Sollte diese Prognose eintreten, würde dies Investoren ein Potenzial für einen Gewinn von +19,37% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten trendpositiven Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere sind ebenfalls positiv eingestellt und bewerten sie als “Kauf”. Die Mehrheit (23 Experten) gibt jedoch das Rating “Halten” ab und nur einer ist davon...