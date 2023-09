Zoom Video Communications: Kursziel von 78,12 EUR

Die Aktie von Zoom Video Communications verzeichnete am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +0,38%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch um -2,74%, was auf pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel von Zoom Video Communications bei 78,12 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, bietet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +19,95%.

Es gibt unterschiedliche Einschätzungen zu der Aktie unter Analysten. Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf einschätzen und drei weitere sie optimistisch mit “Kauf” bewerten, positionieren sich 23 als neutral (“halten”) und einer rät sogar zum Verkauf.

Das Guru-Rating beträgt nun 3,39 nach dem vorherigen Wert von “Guru-Rating ALT”.