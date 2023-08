Zoom Video Communications: Ein Kursziel von 76,68 EUR ist für die Aktie im Gespräch

Die Analysten sind der Meinung, dass Zoom Video Communications aktuell unterbewertet sei. Der tatsächliche Wert der Aktie liegt bei einem Kursziel von 76,68 EUR – eine Steigerung von +28,78% vom aktuellen Kurs.

• Am 18.08.2023 verzeichnete Zoom Video Communications einen Rückgang um -0,81%

• Das durchschnittliche Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,39

• Die Stimmung am Markt ist pessimistisch mit einem Verlust von -4,03% in fünf Handelstagen

Das Unternehmen hat gestern eine Abwärtsentwicklung um -0,81% erlebt und damit den Trend der letzten fünf Handelstage bestätigt – ein Verlust von 4,03%. Es scheint also so zu sein als ob der Markt derzeit eher negativ eingestellt ist.

Allerdings liegen die Vorhersagen der Bankanalysten anders: das mittelfristige Ziel für Zoom Video Communications beträgt 76,68 EUR. Sollten sie Recht...