Zoom Video Communications: Kursziel laut Analysten bei 79,14 EUR mit +25,02% Potenzial

Die Aktie von Zoom Video Communications hat gestern eine Kursentwicklung von -0,74% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein positiver Trend verzeichnet werden und der Markt scheint relativ optimistisch zu sein. Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel des Unternehmens bei 79,14 EUR liegt. Sollten die Analysten Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +25,02%. Von insgesamt 33 Experten bewerten 6 die Aktie als starken Kauf und weitere 3 sehen sie optimistisch als Kauf an. Demgegenüber stehen 23 Bewertungen mit “halten” und eine Empfehlung zum Verkauf.

• Zoom Video Communications hatte gestern einen Rückgang um -0,74%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analystenbericht 79,14 EUR

• Von insgesamt 33 Experten wird die Aktie...