Zoom Video Communications: Kursziel bei 70,45 EUR - Das sagen die Analysten

Die Experten sind der Meinung, dass die Aktie von Zoom Video Communications derzeit unterbewertet ist und ihr wahres Kursziel etwa +16,74% über dem aktuellen Stand liegt.

• Aktuelle Entwicklung: Zoom Video Communications stieg am 28.11.2023 um +0,76%

• Das Kursziel beträgt 70,45 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,44

Gestern verzeichnete Zoom Video Communications einen Anstieg von +0,76% an den Finanzmärkten. In den letzten fünf Handelstagen belief sich das Plus auf insgesamt +0,17%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral eingestellt ist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Zoom Video Communications liegt aktuell bei 70,45 EUR laut Bankanalysten. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergibt sich ein Potenzial von +16,74%. Allerdings teilen nicht alle Analysten nach dem jüngsten neutralen Trend diese Auffassung.

Derzeit empfehlen 6 Analysten den Kauf der Aktie als starken Kauf und weitere 2 sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Hingegen sprachen sich 24 Experten für eine neutrale Positionierung mit “halten” aus.

Demnach bleiben immerhin noch +25% der Analystengemeinschaft zumindest vorsichtig optimistisch bezüglich des weiteren Verlaufs.

Als Ergänzung zur positiven Einschätzung lässt sich das Guru-Rating hinzuziehen – ein bewährter Trend-Indikator -, welches zuvor auf dem Niveau “Guru-Rating ALT” lag.

