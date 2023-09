Zoom Video Communications: Kurspotenzial von über 20% - Kursziel 78,35 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Zoom Video Communications an der Börse lag bei +0,79%. In den letzten fünf Handelstagen errechnet sich daraus ein Gesamtminus von -2,52%, was für eine relativ pessimistische Marktstimmung spricht.

Allerdings sind Analysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt auf 78,35 EUR geschätzt. Sollte diese Prognose eintreten, würde dies Anlegern ein Potenzial von mehr als 20% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem schwachen Trend der Vergangenheit.

Unter Berücksichtigung des Guru-Ratings in Höhe von nunmehr 3,39 und einer positiven Einschätzung durch fast ein Drittel der Analysten liegt die Empfehlung für Investoren jedoch insgesamt eher auf “halten”. Nur sechs Experten sehen die Aktie als starken Kauf an und drei weitere bewerten sie...