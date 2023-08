Zoom Video Communications: Kurspotenzial bei +21,24% auf 76,93 EUR

Die Aktie von Zoom Video Communications hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,88% erreicht und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +1,02%. Laut Analystenbewertungen ist die Aktie derzeit unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 76,93 EUR mit einem Potenzial von +21,24%.

• Am 24.08.2023 erzielte die Aktie einen Tageszuwachs von +1,02%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt aktuell 76,93 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,39

Von insgesamt 33 Bankanalysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und drei weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Die Mehrheit (23) sieht aktuell “halten” als angemessene Bewertung an. Nur ein Experte rät zum Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive Einschätzung mit dem Wert von 3,39.

Damit lässt sich sagen: Die Stimmung für Zoom...