Zoom Video Communications-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Zoom Video Communications-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 67,57 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 68,5 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von +1,38 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 67,49 USD, was einer Abweichung von +1,5 Prozent entspricht, und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Zoom Video Communications-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,23 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Zoom Video Communications in den letzten Wochen überwiegend positiv waren, während in den vergangenen Tagen negative Themen überwiegen. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, von denen fünf als gut und zwei als schlecht eingestuft wurden. Zusammenfassend wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.