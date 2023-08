Zoom Video Communications: Bankanalysten sehen starkes Kurspotenzial von 21,92%

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Zoom Video Communications einen Rückgang um -0,48% verzeichnet. Trotzdem zeigt sich der Markt in den vergangenen fünf Handelstagen und damit einer vollständigen Woche mit einem Plus von +2,28% relativ optimistisch.

Die Bankanalysten sind ebenfalls positiv gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 76,84 EUR für Zoom Video Communications. Das bedeutet ein Kurspotenzial von +21,92%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Während sechs Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und drei als “Kauf”, halten sich 23 Experten neutral und empfehlen “halten”. Lediglich ein Experte plädiert für den Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating für Zoom Video Communications bleibt unverändert bei 3,39.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Meinungen der Analysten...