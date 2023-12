Zoom Video Communications-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs des Unternehmens Zoom Video Communications verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,45 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 0,92 Prozent, was bedeutet, dass Zoom Video Communications eine Outperformance von +1,52 Prozent erzielt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -0,11 Prozent, wobei Zoom Video Communications um 2,55 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoom Video Communications mit einem Wert von 67,9 deutlich höher als das Mittel in der Branche "Software". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist, da das Branchen-KGV bei 60,96 liegt, was einen Abstand von 11 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zoom Video Communications-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 67,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 71,36 USD liegt, was eine Abweichung von +5,72 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 65,04 USD über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 65,04 USD, was eine Abweichung von +9,72 Prozent bedeutet. Dadurch erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Zoom Video Communications derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,31 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,31 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.