Zoom Video Communications: Analysten sehen Potenzial von +12,46% - Kursziel bei 70,75 EUR

Die Aktie von Zoom Video Communications konnte gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,22% verzeichnen. Insgesamt betrachtet zeigt sich jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen ein Minus von -0,45%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel von 70,75 EUR ausgerufen. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren in Höhe von +12,46%.

Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie optimistisch einschätzen (“Kauf”), sehen insgesamt 23 Experten sie als “halten”. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating hat sich im Vergleich zu vorherigen Analysen nicht verändert und liegt nun ebenfalls auf einem positiven Niveau (3,36).