Zoom Video Communications: Analysten sehen Kurspotenzial von 21,24%

Die Aktie von Zoom Video Communications hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von 1,02% verzeichnet. Laut Bankanalysten ist das Potenzial der Aktie jedoch noch nicht ausgeschöpft.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Zoom Video Communications laut durchschnittlicher Meinung der Analysten bei Bankhäusern 76,93 EUR. Wenn die Prognose stimmt, könnten Investoren ein Kurspotenzial von 21,24% erhalten.

Von insgesamt 33 Experteneinschätzungen sind sechs davon überzeugt, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Drei weitere bewerten sie als Kauf und weitere 23 halten ihre Position neutral. Nur eine Einschätzung empfiehlt den Verkauf.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,39 (Guru-Rating ALT). Demnach sind viele Experten optimistisch für diese...