Zoom Video Communications: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,80%

Die Aktie von Zoom Video Communications hat in den vergangenen fünf Handelstagen leicht an Wert verloren und schloss gestern mit einem Plus von 0,55%. Die Meinung der Bankanalysten hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels ist jedoch eindeutig: Es liegt bei 71,67 EUR, was einem Potenzial von +13,80% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Zoom Video Communications legte am 04.07.2023 um 0,55% zu

• Das Kursziel beträgt laut Analystenberichten aktuell 71,67 EUR

• Der Großteil der Experten empfiehlt die Aktie zu halten oder zu kaufen

Trotz eines neutral geprägten Trends teilen die meisten Analysten diese Einschätzung und empfehlen entweder einen Kauf (5) oder eine Haltestellung (23) der Aktie. Vier Experten bewerten sie als stark kaufenswert und nur einer warnt vor einem Verkauf.

Abschließend wird das positive Bild durch...