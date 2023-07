Zoom Video Communications: Analysten prognostizieren Kursanstieg um 10,70% - Kursziel bei 69,58 EUR

Die Aktie von Zoom Video Communications verzeichnete am gestrigen Tag eine leicht negative Kursentwicklung von -0,91%. Die fünftägige Handelswoche konnte jedoch mit einem Plus von +4,39% abgeschlossen werden. Derzeit herrscht am Markt eine relativ optimistische Stimmung.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 69,58 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet sich den Investoren ein Potenzial für einen Anstieg um +10,70%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Von insgesamt 33 Analysten empfehlen fünf die Aktie als starken Kauf und vier weitere setzen sie auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) wird von 23 Experten vergeben. Nur ein Experte rät zum sofortigen Verkauf der Anteilsscheine. Insgesamt sind somit noch immer...