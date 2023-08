Zoom Video Communications: Aktie wird von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 75,76 EUR

Die Aktienkurse von Zoom Video Communications haben in den letzten Tagen deutlich an Wert verloren. Gestern fiel der Kurs um weitere -1,19%, was zu einem Verlust von insgesamt -5,85% in einer Woche führte. Der Markt zeigt sich somit aktuell pessimistisch.

Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass die Aktie von Zoom Video Communications nicht korrekt bewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 75,76 EUR (+20,89%). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

Aktuell empfehlen 6 Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und weitere 3 Experten sehen sie als optimistische Kaufempfehlung. Die Mehrheit (23) gibt ein “Halten”-Rating ab während nur eine Person zum sofortigen Verkauf rät.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil mit einer Bewertung von...