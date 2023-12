Zoom Video Communications Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von Zoom Video Communications verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,45 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 4,03 Prozent, was bedeutet, dass Zoom Video Communications in diesem Zeitraum eine Underperformance von -1,58 Prozent im Branchenvergleich aufwies. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 4,36 Prozent im letzten Jahr, und Zoom Video Communications lag 1,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wurde dem Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoom Video Communications derzeit 67,9, was 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 61 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,29) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Zoom Video Communications-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI für Zoom Video Communications beträgt derzeit 41,96, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, liegt bei 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".