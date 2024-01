Zoom Video Communications Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Zoom Video Communications wird derzeit als überbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 63,86, was einem Abstand von 18 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 54,12 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Schlecht" empfohlen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Zoom Video Communications von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die meisten Kommentare und Diskussionen zu diesem Wert waren negativ ausgerichtet. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Untersuchung der kommunikativen Aktivitäten ergab jedoch sowohl positive als auch negative Signale, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zoom Video Communications liegt bei 59,5 und wird daher als neutral bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,12 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 8,85 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Zoom Video Communications um 9,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.