Zoom Video Communications Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Zoom Video Communications liegt bei 40,48, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, steht bei 37,44, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt kann die Aktie somit als "Neutral" eingestuft werden.

Die Einschätzung von Analysten basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 4 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen für Zoom Video Communications vorliegen, was einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 87 USD, was einem potenziellen Anstieg von 19,03 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Software) wird Zoom Video Communications als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 67,9 im Vergleich zum Branchen-KGV von 62,09, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zoom Video Communications aktuell bei 0, was zu einer negativen Differenz von -2,28 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.