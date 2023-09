Zoom Video Communications: Aktie hat Kurspotenzial von +16,85%

Die gestrige Kursentwicklung der Aktie von Zoom Video Communications am Finanzmarkt lag bei -0,38%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen allerdings eine positive Tendenz mit einem Plus von 3,83%. Laut Analysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 77,40 EUR. Dies entspricht einem Potenzial in Höhe von +16,85%.

Aktuell empfehlen sechs Experten den Kauf der Aktie und drei weitere sehen sie als eine optimistische Option an (“Kauf”). Eine neutrale Bewertung (“halten”) geben hingegen insgesamt 23 Experten ab. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf.

Die Bewertungen führen zu einem Anteil an optimistischen Analysten in Höhe von...