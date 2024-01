Zoom Video Communications Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Zoom Video Communications liegt bei 11,29 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 50,96 und zeigt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Informationstechnologie") zeigt sich, dass Zoom Video Communications eine Rendite von 2,45 Prozent erzielt hat, was 8,62 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite ebenfalls darunter, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht" führt.

In fundamentalen Aspekten wird Zoom Video Communications im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 67,9, was einem Abstand von 22 Prozent zum Branchen-KGV von 55,56 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "schlecht" empfohlen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 67,58 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 70,46 USD, was einen Abstand von +4,26 Prozent zur GD200 darstellt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ein "neutral"-Signal festgestellt, was insgesamt zu einer "neutralen" Gesamtbewertung führt.