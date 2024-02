Zoom Video Communications Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten zwei Wochen wurde Zoom Video Communications von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt negativen Anleger-Stimmung führte.

Im Vergleich zur "Software"-Branche erzielte Zoom Video Communications in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,73 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,55 Prozent gefallen sind. Somit ergibt sich eine Outperformance von +1,28 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Zoom Video Communications 3,55 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergaben eine durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers von "Neutral", bestehend aus 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 34,16 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Zoom Video Communications in diesem Bereich also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Zoom Video Communications-Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 liegt bei 78,86, was eine "Schlecht"-Empfehlung und der RSI25 bei 68,71, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.