Zoom Video Communications Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktie von Zoom Video Communications hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet und liegt nach Meinung von Analysten aktuell unter ihrem wahren Wert. Das Kursziel von Zoom Video Communications wird derzeit auf 71,23 EUR geschätzt, was einem Potenzial von +21,62% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Entwicklung von Zoom Video Communications

Am 23.02.2024 verzeichnete Zoom Video Communications einen Kursanstieg von +2,06%, was zu einer Gesamtentwicklung von +2,06% in den letzten fünf Handelstagen führte. Diese positive Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch für das Unternehmen ist.

Einschätzung der Analysten

Die Meinungen der Bankanalysten über die zukünftige Entwicklung der Aktie von Zoom Video Communications sind unterschiedlich. Während 6 Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewerten, sehen 3 Analysten sie als “Kauf” und 21 Experten halten eine neutrale Position. Lediglich 1 Analyst empfiehlt, die Aktie zu verkaufen, und 1 oder mehr Experten sind sogar der Auffassung, dass ein sofortiger Verkauf notwendig sei. Insgesamt sind also +28,12% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Fazit

Das Kurspotenzial von Zoom Video Communications wird von den meisten Analysten auf +21,62% geschätzt, obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen. Die aktuelle positive Entwicklung wird ergänzt durch das “Guru-Rating”, das weiterhin positiv bleibt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Zoom Video Communications kontrovers bewertet wird, aber dennoch ein beträchtliches Potenzial aufweist, das von den aktuellen Kurswerten abweicht. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird und ob sich die optimistische Einschätzung der Analysten bewahrheiten wird.

