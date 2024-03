Zoom Video Communications Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch ein verstärktes Gespräch über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zoom Video Communications zu beobachten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret handelte es sich um 2 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) wird Zoom Video Communications als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 63,86, was einem Abstand von 15 Prozent zum Branchen-KGV von 55,63 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Zoom Video Communications eine Performance von 0,73 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 0,36 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,37 Prozent im Branchenvergleich für Zoom Video Communications. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,31 Prozent, wobei Zoom Video Communications 0,42 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Zoom Video Communications zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.