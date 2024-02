Zoom Video Communications Aktie: Was könnte passieren?

Die Zoom Video Communications-Aktie wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft. Unter Berücksichtigung der letzten Bewertungen zeigen sich 3 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung. Es gab keine Updates von Analysten im vergangenen Monat, jedoch liegt das Kursziel der Aktie bei 85,67 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von 34,57 Prozent bedeuten, da derzeit ein Kurs von 63,66 USD verzeichnet wird. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussionsintensität rund um Zoom Video Communications war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zoom Video Communications liegt bei 56,34, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoom Video Communications liegt bei 63, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.