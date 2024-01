Zoom Video Communications Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Zoom Video Communications liegt der 7-Tage-RSI bei 57,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,44, was auch dazu führt, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung der Anleger ergibt, dass sich die Stimmungslage im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass die Aktie nicht bedeutend mehr oder weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zoom Video Communications-Aktie ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzung abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 87 USD, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie in Relation zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Zoom Video Communications-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.