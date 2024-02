Zoom Video Communications Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Aktie von Zoom Video Communications wird nicht nur anhand harter Faktoren bewertet, sondern auch unter Einbezug von Sentiment und Buzz, also der Kommunikation im Netz. In Bezug auf diese weichen Faktoren zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten eher schwach war. Daher wird für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Bei der fundamentalen Analyse ergibt sich ein KGV von 63,86, was 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit -6,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des zurückliegenden 200 Tage ergibt sich hingegen eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Zoom Video Communications liegt bei 45,34, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie von Zoom Video Communications als "Neutral".