Zoom Video Communications Aktie: So geht’s nicht weiter!

Zoom Video Communications schüttet derzeit niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Analysten geben eine insgesamt neutrale Einschätzung ab und prognostizieren ein Kursziel von 75,5 USD, was einer Entwicklung um 6,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sowie der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird daher für Zoom Video Communications eine neutrale Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes vergeben.

