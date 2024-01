Zoom Video Communications Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die Anleger-Stimmung bei Zoom Video Communications ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Darüber hinaus wurden diese Analyseergebnisse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 2 negative und 4 positive Signale zeigten. Dies führt zu einer insgesamt positiven Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Zoom Video Communications im letzten Jahr eine Rendite von 2,45 Prozent erzielt, was 8,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 9,98 Prozent, wobei Zoom Video Communications aktuell 7,53 Prozent hinter diesem Wert zurückbleibt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet ist Zoom Video Communications unserer Meinung nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 67,9, was einen Abstand von 22 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,56 ergibt. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Zoom Video Communications führt bei einem Niveau von 11,29 zur Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,96 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Gut" basierend auf dem Relative Strength-Index.