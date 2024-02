Zoom Video Communications Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Zoom Video Communications-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 67,39 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 62,12 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -7,82 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, wo der Wert bei 68,51 USD liegt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit im Hinblick auf die einfache Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 0,73 Prozent erzielt, was 574,54 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -3,45 Prozent, wobei Zoom Video Communications aktuell um 4,18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zoom Video Communications mit 0 Prozent 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" und deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Zoom Video Communications in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Jedoch wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.