Zoom Video Communications Aktie: Knallt es bald?

Die Dividendenpolitik von Zoom Video Communications wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zoom Video Communications-Aktie liegt bei 90,5, was als überkauft gilt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was als neutral eingestuft wird.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 63,86 liegt, was einem Abstand von 7 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 59,42 entspricht.

In der technischen Analyse erhält die Zoom Video Communications-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 61,35 USD (-8,96 Prozent Unterschied) lag und somit unter dem 200-Tages-Durchschnitt von 67,39 USD. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (68,11 USD) wurde unterschritten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Zoom Video Communications-Aktie in verschiedenen Kategorien als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der Dividendenpolitik, dem RSI, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse.