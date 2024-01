Zoom Video Communications Aktie: Keine Panik!

Die Bewertung von Zoom Video Communications durch unsere Analysten ergibt eine neutrale Dividendenrendite von 0 Prozent, die nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte jedoch nur wenig Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung aufwies. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) wird Zoom Video Communications als überbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 63,86 im Vergleich zum Branchen-KGV von 54,12. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "schlecht"-Empfehlung für die Aktie.