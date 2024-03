Zoom Video Communications Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Unternehmen Zoom Video Communications bietet derzeit keine Dividende an, was im Vergleich zum Durchschnitt der Softwarebranche zu einem geringeren Ertrag führt. Dies wird als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Zoom Video Communications eine Performance von 0,73 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Softwarebranche eine Outperformance von +0,83 Prozent bedeutet. Im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Aktie von Zoom Video Communications abgegeben, wovon eine als "Gut" und eine als "Neutral" bewertet wurde. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 83 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 17,05 Prozent entspricht. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Zoom Video Communications. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Zoom Video Communications daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.