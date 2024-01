Zoom Video Communications Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Zoom Video Communications-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Software"-Branche.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es besonders viele negative Diskussionen über Zoom Video Communications. An drei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, aber an 11 Tagen dominierte die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die langfristige Betrachtung der Internetkommunikation liefert ebenfalls wichtige Informationen. Bei Zoom Video Communications ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zoom Video Communications liegt bei 40,83, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Für den RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt sich ein Wert von 53,09, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird daher eine "Neutral" Gesamteinschätzung für die Aktie abgeleitet.