Zoom Video Communications Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Zoom Video Communications-Aktie wird derzeit mit 66,96 USD gehandelt, was einer Abweichung von -0,92 Prozent vom GD200 (67,58 USD) entspricht und daher ein "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 66,81 USD, was einem Abstand von +0,22 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Zoom Video Communications-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, wobei 4 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten wird bei 87 USD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 29,93 Prozent darstellt und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Zoom Video Communications aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis aktuell bei 0 liegt und damit eine negative Differenz von -2,23 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Fundamental betrachtet wird die Zoom Video Communications-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Software) als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 67,9 liegt die Aktie 15 Prozent über dem Branchen-KGV von 59,04, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.