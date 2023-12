Zoom Video Communications Aktie: Ist es vollbracht?

In den letzten Wochen konnte bei Zoom Video Communications eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde hingegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert.

Ein weiteres Kriterium, das zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt bei 70,36 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Zoom Video Communications-Aktie momentan überkauft ist. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 36,86, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen zu Zoom Video Communications geäußert wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Zoom Video Communications von Analysten als "Neutral"-Titel eingeschätzt wird. Dabei erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 87 USD, was einer positiven Einschätzung von 24,53 Prozent entspricht.

Zusammenfassend ergibt sich für Zoom Video Communications eine überwiegend positive Stimmung bei den Marktteilnehmern, während die Analysten die Aktie eher neutral bewerten.