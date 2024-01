Zoom Video Communications Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Derzeit wird Zoom Video Communications als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 63 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 63,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Zoom Video Communications zahlt, was 15 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Software" von 55. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Zoom Video Communications eine Performance von 0,73 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 7,55 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -6,82 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,25 Prozent hatte, lag Zoom Video Communications 8,52 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Zoom Video Communications in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert wurde, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es hauptsächlich negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Zoom Video Communications insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent hat Zoom Video Communications momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,19%. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.