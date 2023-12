Zoom Video Communications Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Dividendenrendite von Zoom Video Communications beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik neutral. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,23 Prozent, was 26,62 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -0,96 Prozent, wobei Zoom Video Communications aktuell 27,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoom Video Communications liegt derzeit bei 85, was bedeutet, dass die Börse 85,37 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt um 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktien anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI von Zoom Video Communications liegt derzeit bei 25,92 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Zoom Video Communications eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.