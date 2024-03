Zoom Video Communications Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoom Video Communications liegt bei 63,86, was 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Softwarebranche ist. Aufgrund dieses relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 43,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, weist mit 43,94 auf eine neutrale Einschätzung hin. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Zoom Video Communications im letzten Jahr eine Rendite von 0,73 Prozent erzielt, was 1,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Neutral" bewertet. Die Analysten geben der Aktie überwiegend eine positive Bewertung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 83 USD, was einem Potenzial von 23,4 Prozent entspricht. Somit erhält die Zoom Video Communications-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

