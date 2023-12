Zoom Video Communications Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Zoom Video Communications bei 38,17, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Zoom Video Communications zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, wird die Zoom Video Communications-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Aktuell liegen folgende Bewertungen vor: 4 Gut, 4 Neutral, 1 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Zoom Video Communications, aber das Kursziel der Analysten wird bei 87 USD angesiedelt, was zu einer Performance von 17,23 Prozent führen würde. Dies führt insgesamt zur Einstufung "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.

Abschließend hat Zoom Video Communications mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.29%). In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Konstellation.