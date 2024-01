Zoom Video Communications Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Aktie von Zoom Video Communications wird von Experten als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 67,9 deutlich über dem Branchen-Durchschnitt von 59,04 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. Auch in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich Zoom Video Communications schwach. Die Aktie weist nur eine geringe Aktivität auf, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Zoom Video Communications in diesem Punkt daher eine "Schlecht"-Einstufung. Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Empfehlung, da der RSI7-Wert bei 99,19 liegt und der RSI25-Wert bei 51,74, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Schließlich wird die Dividendenpolitik des Unternehmens kritisiert, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -2,23 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Dadurch erhält Zoom Video Communications eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

