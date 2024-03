Zoom Video Communications Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Zoom Video Communications wird von Analysten als "Gut"-Titel auf langfristiger Basis eingestuft. Die Aktie wird jedoch im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 63,86, was einem Abstand von 16 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,13 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -2,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zoom Video Communications aktuell 0 beträgt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Insgesamt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 83 USD, was einer Erwartung in Höhe von 21,27 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 68,44 USD liegt. Daher erhält das Unternehmen auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Zoom Video Communications mittlerweile bei 67,52 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 68,44 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Sowohl der GD200 mit einer Distanz von +1,36 Prozent als auch der GD50 mit einem Abstand von +2,59 Prozent führen zu einer Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie.