Zoom Video Communications Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoom Video Communications liegt derzeit bei 67,9 und damit um 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 61. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Zoom Video Communications derzeit als "Neutral". Diese Einschätzung basiert auf 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu der Aktie vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 87 USD deutet darauf hin, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20 Prozent hat, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Zoom Video Communications also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Zoom Video Communications einen Wert von 41,96, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinstufung des RSI von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Zoom Video Communications eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit positiv war. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Zoom Video Communications von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anleger.