Zoom Video Communications Aktie: Alles völlig egal!

Die Dividendenrendite von Zoom Video Communications beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Zoom Video Communications liegt bei 59,5, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 60 eine neutrale Situation. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Zoom Video Communications in den letzten Monaten gering war. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 67,51 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 67,32 USD nur leicht darunter. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt zeigt sich also, dass Zoom Video Communications in verschiedenen Bereichen als "Neutral" bewertet wird.