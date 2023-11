Zoom Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Dividendenrendite, die sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs berechnet, beträgt derzeit bei Zoom 0 %. Dies ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 742,55 % in der Kategorie "Kommunikationsausrüstung". Mit einer Differenz von 742,55 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen an. Der RSI-Wert für Zoom liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen RSI-Wert von 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Zoom im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen im letzten Monat mehr als üblich diskutiert, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Intensität der Diskussionen. Insgesamt erhält die Zoom-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Zoom diskutiert wurde. An vier Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt erhält Zoom basierend auf der Dividendenrendite, dem Relative Strength Index, dem Sentiment und dem Buzz eine Gesamtbewertung von "Schlecht".