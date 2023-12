Zoom Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Zoom auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Zudem haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Zoom diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Zoom liegt der RSI bei 67,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 74,77, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Zoom daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zoom festgestellt werden. Da es keine Auffälligkeiten bei der Stärke der Diskussion in den sozialen Medien gab, wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Zoom-Aktie beträgt derzeit 1087,66 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 995 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 1166,26 JPY und einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt wird Zoom also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.