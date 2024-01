Zoom Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "SVB Financial Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Zoom auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Zoom momentan als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zoom aktuell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11546,47 Prozent in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung zu Zoom auf sozialen Plattformen war neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen von den Nutzern aufgegriffen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zu Zoom beobachten. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, während die Rate der Stimmungsänderung eher positiv war, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Zoom in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".